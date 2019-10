Il Giro d'Italia torna a Messina dopo tre anni

Dopo tre anni il Giro d'Italia torna a Messina. L'ultima tappa in città fu per l'edizione 2017. Il passaggio in riva allo Stretto è previsto per la sesta tappa, in programma il 14 maggio. Il gruppo partirà da Catania con destinazione Villafranca Tirrena.

Gli organizzatori hanno previsto il transito lungo la costa ionica, poi attraversando Messina da sud verso nord: Statale 114, il centro, la litoranea e la SS 113 lungo la costa. Previsto anche il passaggio sulle strade asfaltate che hanno come sfondo il lago di Ganzirri e quello di Faro.

Il giro 2020 partirà, come di consueto, dall'estero. Quest'anno il via sarà dato dall'Ungheria e poi in Sicilia ci sarà la prima tappa italiana.



Lo sbarco della carovana in Sicilia sarà il 12 maggio per la prima tappa italiana che va dal capoluogo siciliano ad Agrigento. A seguire altre tre tappe in Sicilia: previsti arrivi ad Agrigento, sull’Etna e quella messinese: a Villafranca Tirrena, tra Messina e Milazzo. Poi la Calabria.

