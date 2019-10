Acr Messina, contro il Licata "obiettivo continuità": biancoscudati alla ricerca dei tre punti

Licata rappresenta una gara-chiave per il futuro dell'Acr Messina. Avere domani i tre punti in mano significherebbe compiere un gran balzo verso le posizioni che contano. E sarà questo l'obiettivo di una squadra che stamani chiuderà il lavoro di una settimana particolare, iniziata dopo la sofferta vittoria sulla Cittanovese e proseguita col “terremoto” interno che ha causato l'esonero del ds Obbedio.

Antonio D'Arrigo fa parte della nuova ala della struttura societaria: non snocciola numeri, ma il budget stanziato dall'Acr per il mercato si aggira sui 600 mila euro, cifra non sufficiente per lottare per il primato ma adeguata per mantenersi in piena area playoff.

