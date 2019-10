Fc Messina, contro Acireale e Acr vittoria indispensabile per continuare il sogno

Perché è fondamentale battere l'Acireale domani? L'importanza che riveste questa sfida l'ha fatto capire anche il dg Ferrante attraverso le sue dichiarazioni: dall'esito delle prossime due gare si capirà quale sarà il ruolo che l'Fc Messina potrà recitare in questa stagione. Acireale domani e Acr Messina la domenica successiva.

È altresì chiaro a tutti che tranne colpi di scena clamorosi il Palermo rimane l'unica favorita per il salto di categoria. A questo punto rimane come obiettivo la zona playoff lontana dalla formazione di Massimo Costantino cinque punti. Un gap tutt'altro che irrimediabile anche perché ci saranno altre 25 domeniche a disposizione per catapultare le attuali posizioni.

