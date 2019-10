Acr Messina, a Licata niente gol ma un punto che fa morale

Il pareggio serve poco a entrambe le squadre. All’Acr che frena la sua risalita in classifica e al Licata bloccato sul suo campo. Dopo la vittoria in casa contro il Roccella, i giallorossi hanno provato a trovare continuità nei risultati per rinsaldare il morale.

TABELLINO

LICATA-ACR MESSINA 0-0

Licata: Ingrassia 6; Daniello 6, Maltese 6, Porcaro 5.5, Mazzamuto 5.5; Diaby 6, Assenzio 6.5, Ceesay 6 (41’ st Caternicchia sv); Convitto 6.5 (37’ st Gallon sv), Cannavò 6, Adeyemo 6. All.: Campanella 6.

Acr Messina: Avella 6.5; Bruno 6 (23’ st Forte 6), Giordano 6, Ungaro 6.5, Fragapane 6 (37’ st Strumbo sv); Buono 6 (46’ st Cristiani sv), Ott Vale 6.5, Saverino 6; Crucitti 6.5 (40’ st Siclari sv), Esposito 6, Orlando 6 (44’ st Bonasera sv). All.: Rando 6.

Arbitro: De Angeli di Milano 6.

Note: spettatori 600 circa. Ammoniti: Buono (M), Ott Vale (M), Saverino (M), Porcaro (L), Assenzio (L), Esposito (F). Angoli: 4-1 per il Messina. Rec.: 1’ pt; 3’st.

