Colpo dell'Fc Messina in difesa: preso Julian Fernandez

Si chiama Julian Fernandez ed è il colpo di Rocco Arena. Il giocatore giovedì sarà a Messina per firmare il contratto. Si tratta di un giocatore che ha vissuto una buona carriera tra Serie A e B argentina, militando anche in altri Paesi sudamericani.

Proviene dalla squadra Ldu de Loja, squadra ecuadoregna di massima serie ed è un possente (193 cm) difensore centrale di trent'anni che ha militato in Argentina con Rafaela, Argentinos Jrs, Talleres, Chacarita, Belgrano e Mendoza, mentre ha giocato anche in Cile con La Serena.

Perfetto per la difesa a 4, assicurerà prestanza fisica ed esperienza in una difesa che ha subìto troppi gol fin qui ma che con lui potrà compiere il salto di qualità. In Patria Fernandez è stato anche compagno di squadra di Coria nell'Argentinos jrs.

