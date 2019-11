Acr Messina-Football Club, ci siamo: è il giorno della stracittadina

C'è molta attesa per la stracittadina di domani tra Acr e Fc Messina. Entrambi gli schieramenti faranno di tutto per superarsi nella partita di cartello della giornata. L'auspicio è che a trionfare sia lo sport, che possa essere una giornata di festa per tutti: tifoseria, semplici curiosi, appassionati di calcio e nostalgici.

In casa Football Club ieri giornata lavorativa, malgrado il calendario sostenesse il contrario. Costantino non ha tralasciato nulla in questi giorni sottoponendo i suoi ragazzi a intense sedute di allenamento e curando ogni minimo dettaglio. È chiaro che la posta è alta, oltre ai tre punti, infatti, c'è in gioco anche il suo futuro.

L'articolo completo nell'edizione odierna di Messina della Gazzetta del Sud.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE