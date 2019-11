La stracittadina è dell'Fc Messina, 3-0 e Acr nel caos: si dimettono dirigenti e staff tecnico

L'Fc si prende la stracittadina con un secondo tempo da urlo. L'Acr esce dal campo a testa bassa e tra i fischi dei propri tifosi. Finisce tre a zero per gli uomini di Costantino con quest'ultimo che rinsalda la panchina.

Tre punti che permettono all'Fc di agganciare a quota 14 proprio i "cugini". Primo tempo scialbo, la sfida si accende nella ripresa con il micidiale uno-due del Football Club: Dambros con un destro a giro sblocca il punteggio, Carbonaro un minuto dopo raddoppia in contropiede.

L'Acr non c'è e nel finale c'è anche spazio per il tris con Carbonaro che firma la doppietta deviando di testa un assist di Coria. Una sconfitta che getta nelbaratro la squadra di Rando: a fine match infatti l'intero staff dirigenziale, tecnico, medico e tutti i collaboratori dell'Acr hanno presentato alla proprietà le dimissioni dai rispettivi incarichi.

L'Fc Messina si prende la stracittadina con l'Acr, gli highlights del match

In un comunicato lo staff spiega che «l'attuale momento e i risultati di una stagione fin qui lontana dalle aspettative della piazza e della proprietà hanno imposto a tutti un'assunzione di responsabilità, nella speranza che questa decisione possa aiutare la società a ripartire nel modo migliore e pianificare gli interventi necessari per dare a sé stessa, alla città e alla tifoseria le soddisfazioni che meritano».

TABELLINO

ACR MESSINA-FC MESSINA 0-3

MARCATORI: 7' st Dambros, 8' st e 21' st Carbonaro.

ACR MESSINA: Avella 5.5; De Meio 5 (28' st Bonasera sv), Giordano 5, Ungaro 5 (16? st Sampietro 5.5), Fragapane 5 (12' st Siclari 5).; Saverino 5.5, Ott Vale 5.5, Cristiani 5.5; Crucitti 5.5, Esposito 5, Orlando 5.5 (12' st Strumbo 5). A disp.: Pozzi, Forte, Buono, Capilli, Cafarella. All. Rando.

FC MESSINA: Aiello 6; Casella 6.5, Marchetti D. 6.5, Fissore 6.5, Brunetti 6.5 (41' st Quitadamo sv); Bevis 6.5 (39' st Miele sv), Giuffrida 6, Pini 6.5; Coria 7 (35' st Aladje sv); Carbonaro 7.5 (43' st Marchetti A. sv), Dambros 7 (11' st Carrozza 6.5). A disp.: Oliva, Puleo, Camara, Chiappino. All. Costantino.

ARBITRO Perri di Roma 6.5

NOTE: spettatori 2000 circa. Ammoniti De Meio, Ott Vale e Giordano per l'Acr; Bevis e Carbonaro per l'Fc. Angoli 2-5. Recupero 1' pt e 5' st.

