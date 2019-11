L'Fc Messina affonda in casa col Castrovillari e si rivedono le streghe

Nel tonfo dell'Fc Messina, che appena una settimana fa aveva stracciato l’Acr nella stracittadina, ci sono anche i meriti del Castrovillari e del suo allenatore Sasà Marra. Impeccabile la preparazione e, soprattutto, la gestione della gara del “F. Scoglio”.

Per Costantino, invece, un fine settimana da incubo iniziato con l’incredibile infortunio al ginocchio sabato mattina a margine della rifinitura che lo ha costretto a presentarsi in panchina con le stampelle e restando seduto per tutta la ripresa per il dolore.

In settimana aveva studiato a lungo la squadra di Marra, ma in realtà è stato quest’ultimo a saper imbrigliare la manovra di una squadra, sulla carta più forte, ma in campo non s’è visto. L’assenza di Carbonaro tra i giallorossi si è sentita, eccome, ancora di più, però, visto che chi lo ha sostituito, l’under Carrozza, si è fatto espellere all’ultimo istante del primo tempo.

Fc Messina steso dal Castrovillari: gli highlights della partita

A quel punto la partita era già incanalata a favore del Castrovillari che si è portato in vantaggio al 38’ con una conclusione di La Ragione, bravo in piena area a controllare e calciare sul palo più lontano non senza la complicità della difesa giallorossa. Nella ripresa scarsa la reazione dei peloritani. Al 6' di recupero il raddoppio degli ospiti con Gagliardi.

TABELLINO

FC MESSINA-CASTROVILLARI 0-2

Marcatori: 38′ p.t. La Ragione, 51’ s.t. Gagliardi

Fc Messina: Aiello 5; Quitadamo 5, D. Marchetti 6, Fissore 5 (21′ s.t. Gomes sv), Brunetti 6; Bevis 5.5 ( 36′ s.t. A. Marchetti sv), Giuffrida 5, Correnti 5,5; Coria 5; Carrozza 4, Dambros 5. All. Costantino 5.

Castrovillari: Aiolfi 6,5; Barilaro 6,5, Ferrante 6, Vona 6, Greco 5.5 (3′ s.t. Grimaldi 6); Chironi 6, Lanza 6 (7′ s.t. Mansueto 6), Consiglio 6 (18′ s.t. Rosi 6); Miocchi 6 (31′ s.t. Buda sv); Puntoriere 6 (29′ s.t. Gagliardi 6.5), La Ragione 7. All. Marra 7.

Arbitro: Canci di Carrara 6

Note: Spettatori poco più di 500. Espulso Carrozza al 47′ p.t. Ammoniti Ferrante, Fissore, Consiglio, Correnti, Grimaldi, Quitadamo. Calci d’angolo 6-2. Recupero 2’ e 6’.

