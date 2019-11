L'Acr Messina di Zeman concede il bis, 2-0 al Biancavilla

Un gol per tempo e l'Acr Messina dà seguito al successo di Corigliano battendo con pieno merito il quotato Biancavilla. È il secondo successo su altrettante gare per il tecnico Karel Zeman. Gara dominata dai giallorossi per un'ora abbondante. Il primo gol è di Orlando che sfrutta l'assist di Crucitti. Raddoppio a inizio ripresa di Coralli di testa su azione di calcio d'angolo. Siclari si divora il tris. Domenica il derby di Palermo tra nobili blasonate.

TABELLINO

ACR MESSINA-BIANCAVILLA 2-0

MARCATORI: 29' pt Orlando, 5' st Coralli.

ACR MESSINA: Avella 7; De Meio 6.5, Bruno 7, Ungaro 6.5, Fragapane 5.5; Buono 6.5 (41' st Siclari 5), Sampietro 6 (26' st Saverino 6), Cristiani 6; Crucitti 6.5, Coralli 6.5 (19' st Esposito 6), Orlando 7 (37' st Strumbo sv). A disp.: Pozzi, Forte, Giordano, Nardelli, Bonasera. All. Zeman.

BIANCAVILLA: Genovese 6; Asero 5.5, Bonaccorsi 5.5, Scoppetta 6, Maimone 6; Marcellino 5 (14' st Leotta 5.5), Ancione 5.5 (23' st Maiorano 5.5), Viglianisi 6; Lucarelli 6, Rabbeni 5.5 (23' st Mino 5.5), Graziano 5. A disp.: Anastasi, Lo Presti, Tedesco, Guarnera, Indelicato, Messina. All. Mascara.

ARBITRO Russo di Torre Annunziata 6

NOTE: espulso al 36' st Fragapane per doppia ammonizione. Ammoniti Sampietro, Buono e Bruno per l'Acr Messina; Scoppetta e Marcellino per il Biancavilla. Angoli 4-7. Recupero 1' e 4'. Spettatori 600 circa.

