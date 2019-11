Fc Messina sugli scudi, Carbonaro e Coria stendono il Marsala

Carbonaro non si ferma, la sua ottava rete stagionale spinge l'Fc Messina verso la vittoria ottenuta contro un buon Marsala al quale la squadra di Gabriele ha chiuso ogni varco verso la porta di Aiello. Il primo gol al 26' sugli sviluppi di un calcio punizione di Alessandro Marchetti.

Il cross teso e viene intercettato da Carbonaro che anticipa tutti battendo Russo. Nella ripresa il Marsala sembra prendere il sopravvento, ma l'Fc non gli concede mai un tiro facile né un'incursione in area. Buon filtro a centrocampo e reparto centrale della difesa impeccabile.

In un capovolgimento di fronte, ancora un calcio di punizione spiana la strada per il raddoppio. Marchetti crossa sul secondo palo, uscita a vuoto del portiere, Fissore di testa centra la traversa e per Coria è un giochino spingere in rete. Unica parata di Aiello al 24' su una girata di testa di Balistreri.

L'Fc Messina mette ko il Marsala, gli highlights del 2-0 firmato Carbonaro-Coria

TABELLINO

FC MESSINA-MARSALA 2-0

Marcatori: 26' Carbonaro, 18' st Coria

Fc Messina: Aiello 6, Casella 7, Marchetti D. 7, Fissore 6.5, Brunetti 7, Giuffrida 6.5, Marchetti A. 6.5, Bevis 6.5 (36' st Dambros 6), Coria 6.5 (21' st Quitadamo 6), Correnti 7 (40' st Camara 6.5), Carbonaro 7.5. All.: Gabriele 7

Marsala: Russo 5, Lo Iacono 5.5 (45' st Di Chiara), Monteleone 5, Pucci 5 (39' st Romeo sv), Balistreri 5.5, Padulano 5 (21' st Maiorano sv), Montuori 5, Ferchichi 5 (29' st Ogbebor sv), Lauria 5 (12' st Lorefice 5), Manfrè 5, Lavardera 5. All.: Giannusa 5

Arbitro: Catanzaro di Catanzaro 6

Note: Ammoniti: Coria, Pucci, Monteleone, Ferchichi, Padulano, Lavardera. Recupero: 1' e 4'

