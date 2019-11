Palermo troppo forte per l'Acr Messina: Felici decide il derby

L’Acr Messina resiste poco più di un’ora e poi cede al Palermo che ritrova gol e vittoria (dopo un pareggio e una sconfitta) nel derby davanti ai 15.000 del “Barbera”, con una nutrita rappresentanza di tifosi ospiti.

Ha deciso al 19’ della ripresa un gol di Felici, che permette ai rosa di mantenere il primato con 8 punti di vantaggio sul Savoia, mentre i giallorossi interrompono la loro risalita dopo le vittorie con Corigliano e Biancavilla.

Un successo meritato, quello dei rosanero, che hanno fatto registrare una costante supremazia territoriale contro un avversario che ha provato a resistere ma che alla distanza ha mostrato i propri limiti.

TABELLINO

PALERMO-ACR MESSINA 1-0

PALERMO (4-3-1-2): Pelagotti 6; Doda 6,5, Accardi 6,5, Peretti 6,5, Vaccaro 7; Martinelli 6; Martin 6,5; Ambro 6; Felici 7,5; Kraja6,5 (36’ st Langellasv); Santana 6 (27’ st Ricciardosv). A disp.: Fallani, Bechini, Rizzo Pinna, Marong, Ferrante, Lucera, Mauri. All.: Pergolizzi

ACR MESSINA (4-3-3): Avella 7; De Meio 6,5, Bruno 6; Ungaro 6,5, Sampietro 5,5; Strumbo6 (41’ st Siclarisv); Cristiani 6 (29’ st Lavrendisv); Ott Vale 6 (33’ st Buonosv), Crucitti 6; Coralli 5,5 (17’ st Esposito 5,5), Orlando 5,5. A disp.: Allerruzzo, Giordano, Barbera, Saverio, Bonasera. All.: Zeman

ARBITRO: Ancora di Roma 1

RETE: 19’ st Felici

NOTE: ammoniti Felici, Orlando e Ott Vale per gioco scorretto, Accardi e Avella per comportamento non regolamentare. Spettatori: 15.000 circa. Angoli: 8-2 per il Palermo. Recupero: pt 2’, st 4’.

