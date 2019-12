Fc Messina, arriva in Irpinia il terzo acuto di fila: 3-0 al San Tommaso

Pratico e solido l’Fc Messina, uscito a braccia alzate dal campo del San Tommaso. I peloritani salgono in sesta posizione, a quota 23 punti, a -1 dalla zona playoff, secondo attacco del girone.

Momento super, quindi, per la squadra di Gabriele, alla terza vittoria consecutiva in campionato. Fc Messina in campo con un sagace 4-4-1-1, dove in avanti Coria ha il compito di innescare centralmente il forte Carbonaro, grande protagonista di questo avvio di stagione, e Camara ala destra con la “mission” di creare superiorità numerica.

Carbonaro al 13' porta avanti i giallorossi ma sul più bello Fissore di fa espellere lasciandoli in 10. L'inferiorità, però, non frena la squadra di Gabriele che nella ripresa va ancora a segno con Bevis e Pini.

TABELLINO

SAN TOMMASO-FC MESSINA 0-3

Marcatori: 13' pt Carbonaro, 12' st Bevis, 49' st Pini.

San Tommaso: Pezzella 5; Colarusso 5,5, Cucciniello 5,5, Tizio 4,5 (27' st Samake sv); Varricchio 5,5, Massaro, 5,5 Camara 5, Maranzino 5,5 (10' st Sabatino 5,5), Alleruzzo 5,5; Branicki 4,5; Tedesco 5. All: Liquidato.

Fc Messina: Aiello 6; Casella 6, Marchetti 6,5, Fissore 4,5, Brunetti 6; Camara 6,5 (40' st Pini 7), Marchetti 6, Giuffrida 6,5, Bevis 7; Coria 6 (1' st Quitadamo 6); Carbonaro 7,5 (34' st Dambros sv). All: Gabriele.

Arbitro: Iacobellis di Pisa.

Note: spettatori 100 circa. Espulso: al 24' pt Fissore (M) per comportamento non regolamentare. Ammoniti: Alleruzzo (S), Maranzino (S). Angoli: 3-3. Rec.: pt 1’, st 5’.

© Riproduzione riservata