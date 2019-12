Cus Unime, il Centro Equitazione è una delle tante scommesse vinte

Una delle tante scommesse vinte dal Cus Unime si chiama Centro Equitazione: una struttura cresciuta enormemente nel giro di pochi anni che ad oggi sviluppa molteplici attività e servizi: da quella rivolta ai bambini sia come scuola equitazione che orientata all'agonismo ai corsi per adulti, dalla pensione per cavalli alla riabilitazione per mezzo del cavallo dedicata agli Special Needs.

Un'altra risorsa importante, dunque, per il Cus Unime sia nello scenario strutturale ed impiantistico della Cittadella che nel panorama dell'offerta sportiva cussina, divenendo di anno in anno un punto di riferimento per i tanti appassionati del settore in città.

