Tennis, sfuma il sogno scudetto del Ct Vela Messina: Vigevano vince lo spareggio

Sfuma sul filo di lana lo scudetto del tennis a squadre per il Circolo del Tennis e della Vela di Messina. Il doppio di spareggio ha dato la vittoria al Selva Alta di Vigevano, dopo che le gare in programma si erano concluse per 3-3.

Il francese Antoine Hoang e Filippo Baldi hanno regalato il tricolore 2019 ai pavesi vincendo su Giorgio Tabacco e Marco Trungelliti per 6-4, 6-2. “Torneremo per vincere” ha detto il presidente Antonio Barbera dopo la premiazione.

FINALE MASCHILE - RISULTATI

Sporting Club Selva Alta Vigevano - CT Vela Messina 3-3

Giorgio Tabacco (M) b. Davide Dadda (S) 62 64

Antoine Hoang (S) b. Salvatore Caruso (M) 64 64

Roberto Marcora (S) b. Fausto Tabacco (M) 61 64

Marco Trungelliti (M) b. Filippo Baldi (S) 67(1) 61 62

Filippo Baldi/Antoine Hoang (S) b. Fausto Tabacco/Giorgio Tabacco (M) 62 75

Salvatore Caruso/Marco Trungelliti (M) b. Roberto Marcora/Davide Dadda (S) 63 63

© Riproduzione riservata