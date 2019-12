L'Orlandina torna alla vittoria dopo 7 sconfitte, Laganà e Kinsey piegano Bergamo

Il malato non è guarito ma la medicina è quella giusta affinchè, dopo 41 giorni e sette sconfitte, l'Orlandina torni alla vittoria. Vittima, al “PalaFantozzi”, Bergamo con un americano che non sembra tale (il mediocre Lautier-Ogunleye) ed al quale i paladini lasciano il cerino dell'ultima della classe compiendo un passo importante per il morale.

La conferma di Laganà, la crescita di Kinsey e di diversi italiani, Donda compreso, sono state le architravi del successo mentre dubbi ancora su Johnson, fischiato dopo la sostituzione per una rimessa sbagliata quando ormai la vittoria era in cassaforte.

