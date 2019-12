Fc Messina perde contro la Cittanovese: non basta il gol di Dambros

CITTANOVA. Costa caro l’approccio al match ai peloritani: perdono l’imbattibilità esterna e frenano la corsa che porta ai piani alti della classifica. Dambros segna il gol della speranza, ma non basta.

CITTANOVESE - Fc MESSINA 2-1

Marcatori 6’ pt Gioia, 16’ pt Sessa, 1’ st Dambros

Cittanovese Latella 7, Lavilla 6,5, Bruno 6, Sessa 7 (38’ pt Mazzone 6), Neri 7, Cianci 7, Giaimo 6 (49’ st Cuomo s.v.), Gioia 7 (13’ st Kacorri 6), Silenzi 7,5, Tripicchio 6 (13’ st Biondo 6), Paviglianiti 7. All. Ferraro 7

Fc Messina Marone 6, Brunetti 6 (30’ pt Carrozza 6,5), Quitadamo 6,5, Marchetti D. 6, Casella 6 (42’ st Chiappino s.v.), Camara 7, Marchetti A. 6,5, Giuffrida 7, Bevis 7,5, Dambros 6, Coria 7. All. Gabriele 7.

Arbitro Verrocchi di Sulmona 5,5

Note Ammoniti Gioia, Bruno, Mazzone, Kacorri, Biondo (C ) Marchetti D., Giuffrida, Camara (M). Angoli 1-6. Recupero 2’, 5’. Spettatori 500 circa.

© Riproduzione riservata