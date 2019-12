Acr Messina, reazione tardiva: il Giugliano vince 2-1

L’Acr Messina torna a casa con tanto rammarico e zero punti e chiude l’anno e il girone di andata con la sconfitta maturata a Mugnano di Napoli, contro il Giugliano. Non è bastata ai giallorossi la reazione, in inferiorità numerica, avuta nella ripresa. A pesare sull'economia della gara il rigore fallito (parato da Mola) da Rossetti.

TABELLINO

GIUGLIANO-ACR MESSINA 2-1

GIUGLIANO (4-3-3) Mola 7.5; D’Ausilio 5.5, Di Girolamo 5, Impagliazzo 6, Micillo 6.5; Tarascio 6, Liccardo 6, Logoluso 6; Caso Naturale 6, Orefice 7 (43' st Del Prete sv), Ragosta 6.5 (26' st Esposito 6). A disp.: Simoncelli, Riccardis, Miranda, Del Prete, Cimmino, Capone, Carbonaro, La Ferrara. All.: Agovino 6.

ACR MESSINA (4-3-3) Avella 6; De Meio 6, Frangapane 6, Ungaro 6, Bruno 5; Lavrendi 6 (25' st Danza sv), Cristiani 6 (35' st Famà sv), Saverio 6; Rossetti 5, Crucitti 6, Manfré 6. A disp.: Pozzi, Lo Presti, Barbera, Bossa, Cafarella, Sampietro. All.: K. Zeman 6.

Arbitro: Tomasi di Lecce 6.

Marcatori: 16' pt Orefice (G), 12' st Orefice (G), 18' st Crucitti (M).

Note: spettatori 300 circa. Espulsi: al 43' pt Bruno (M) per rosso diretto; al 23' st Carbonaro (G) dalla panchina per proteste; al 32' st Di Girolamo (G) per comportamento violento. Ammoniti: Caso Naturale (G), Micillo (G), Rossetti (M), Lavrendi (M), Liccardo (G), D'Ausilio (G), Avella (M), Impagliazzo (G). Al 30' st Mola (G) para un rigore a Rossetti (M). Angoli: 4-2 per l’Acr Messina. Rec.: pt 1’, st 6’.

