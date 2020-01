Messina, lo stadio "Franco Scoglio" concesso all'Acr fino al maggio del 2021

Un passaggio importante, che ha effetti immediati sul presente ma soprattutto sul futuro. Un messaggio chiaro dell'Acr Messina ai suoi tifosi: l'intenzione di guardare avanti con ottimismo, di puntare ancora in alto nonostante un campionato di Serie D fin qui caratterizzato da molti alti e bassi.

La fumata bianca sulla proroga della concessione per l'uso dello stadio “Franco Scoglio”, la cui delibera è stata approvata dalla giunta comunale, rappresenta anche la sponda necessaria per procedere alla domanda di ripescaggio in Serie C. L'estensione è stata fissata al 31 maggio 2021 e comunque fino alla data di consegna dell'impianto all'aggiudicatario della gara che sarà bandita per l'affidamento dell'impianto.

L'articolo completo sulla Gazzetta del Sud, edizione di Messina

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE