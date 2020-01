Fc Messina spreca, a Licata finisce 0-0

Il 2020 del Football Club Messina si è aperto con un pareggio a reti bianche ottenuto sul campo del Licata. Il risultato ha lasciato l'amaro in bocca ai messinesi che, soprattutto nel primo tempo, hanno collezionato diverse occasioni per passare in vantaggio, trovando sulla loro strada un prodigioso Ingrassia, il quale ha dimostrato ancora una volta di essere un lusso per la categoria.

Licata-Fc Messina 0-0

LICATA: Ingrassia 8; Cassaro 6.5, Porcaro 6.5, Maltese 6.5; Adeyemo 6 (10' st Daniello 5.5), Ceesay 6.5, Doda 6 (10' st Civilleri 5.5), Diaby 6.5, Dama 6; Convitto 5.5; Cannavò 5.5 (32' st Manfrè 6). A disp.: Serenari, Como, Enea, Mazzamuto, Sangiorgio, Greco. All.: Campanella 5.5.

FC MESSINA: Marone 7; Casella 6, D. Marchetti 7, Quitadamo 6.5 (18' st Fissore 6), Brunetti 6; Bevis 7, A. Marchetti 6, Giuffrida 6.5, Correnti 6 (32' st Camara 6); Coria 6 (48' st Miele s.v.); Carbonaro 6. A disp.: Aiello, Fernandez, Aprile, Pini, Santapaola, Dambros. All.: Gabriele 7.

ARBITRO: Di Capua di Nola 6.5.

NOTE: spettatori 2600 circa (50 gli ospiti). Ammoniti: Diaby (L), Giuffrida (M), Maltese (L), Cassaro (L), D. Marchetti (M). Angoli: 10-5 per l’Fc Messina. Rec.: 2' pt; 5' st.

© Riproduzione riservata