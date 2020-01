Prima dell'anno amara per l'Acr Messina, il Troina sbanca il "Franco Scoglio": 1-2

La prima dell'anno nuovo è amarissima per i giallorossi. Il Troina sbanca con merito il "Franco Scoglio" con un gol per tempo. Fernandez e Daqoune trovano impreparata la difesa di casa, orfana di Bruno, e non può bastare agli uomini di Zeman l'ennesimo spunto di Crucitti, abile a finalizzare un assist di Cristiani per il provvisorio 1-1. L'Acr scivola a -5 dai playoff e ora è attesa dalla difficile trasferta di Acireale.

ACR MESSINA: Avella 6; Saverino 5.5, De Meio 5, Ungaro 5, Fragapane 5.5; Buono 5 (39' st Famà sv), Sampietro 4.5 (30' st Manfré sv), Danza sv (14' st Lavrendi 5.5); Crucitti 6, Rossetti 5, Cristiani 5.5. All. Zeman.

TROINA: Calandra 6.5; Fricano 6 (32' st Dampha sv), Raia 6, Calaiò 6.5, De Santis 6.5, Indelicato 6; Daqoune 7, Saba 6.5, Camacho 7; Fernandez 7 (42' st Mustacciolo sv), Bamba 6.5 (28' st Masawoud 6.5). All. Boncore.

MARCATORI: 27' pt Fernandez, 40' pt Crucitti, 25' st Daqoune.

ARBITRO: Villa di Rimini 5.5

NOTE: spettatori 900 circa. Espulso Daqoune al 44' st per doppia ammonizione. Ammoniti Fragapane e Rossetti per l'Acr Messina; Camacho, Daqoune, Fernandez, Saba e Raia per il Troina. Angoli 7-2. Recupero 2' pt e 4' st.

© Riproduzione riservata