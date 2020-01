Serie D, trasferta di Acireale vietata per i tifosi dell'Acr Messina

Chiusura del settore ospiti dello stadio, divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Messina e vendita dei biglietti per gli altri settori previa esibizione del documento di identità per verificare la residenza dei richiedenti.

Sono le disposizioni del Prefetto di Catania Claudio Sammartino per l’incontro di calcio Acireale - ACR Messina in programma domenica prossima nello stadio "Aci e Galatea" di Acireale. Le misure, rese note dalla Prefettura etnea, sono state decise su proposta del Questore per prevenire situazioni ritenute «pregiudizievoli per l'ordine e la sicurezza pubblica".

"Il provvedimento - informa infine la Prefettura - è stato adottato atteso che la partita, anche sulla scorta delle valutazioni espresse dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, è caratterizzata da un elevato profilo di rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica per il perdurare di una accesa conflittualità tra le due tifoserie che si perpetua dal 2009".

