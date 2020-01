Crucitti illude l'Acr Messina, poi l'Acireale cala il tris

Disco rosso per l’Acr Messina sul campo dell’Acireale, dove i padroni di casa si sono imposti con un punteggio che non ammette repliche, sebbene gli uomini di Zeman fossero riusciti a portarsi in vantaggio.

È durata un tempo l'illusione dei giallorossi, avanti dal dischetto con il solito Crucitti. Nella ripresa, però, si è spenta la luce. La squadra acese, una sorta di bestia nera per i giallorossi, ha dovuto faticare un tantino per aggiudicarsi il migliore risultato, dopo essersi ritrovata “puntualmente” in svantaggio.

A guidare la rimonta granata l'ex messinese Savanarola, curioso che il 3-1 sia stato opera di Cannino, la cui posizione irregolare all'andata era costata la vittoria all'Acireale.

TABELLINO

ACIREALE - ACR MESSINA 3 - 1

Marcatori: 14’ pt Crucitti su rigore, 46’ pt Savanarola, 27’ st De Felice, 38’ st Cannino

ACIREALE: Pitarresi 7; Cannino 7, Silvestri 6,5, Ba, Mauceri (42’ st Mansueto sv), Orlando 6, Savanarola 7,5 (44’ st Raucci sv) Ott Vale 6 (35’ st Sicignano sv), Ouattara 7, Arena 7,5 (46’ st Fazio sv), De Felice 7 (st 39’ Barbagallo sv). A disp.: Rao, Nania, Salluzzo, Barcio. All.: Pagana

ACR MESSINA: Avella 5,5, De Meio 5,5 (8 st Vuolo 5,5), Fragapane 6,5, Lavrendi 5,5 (26’ st Sampietro 5,5), Ungaro 5,5, Cinquegrana 5,5, Cristiani 5,5, Saverino 6, Rossetti 6, Crucitti 6,5, Manfrè Cataldi 6 (34’ st Buono sv). A disp.: Forestieri, Puglisi, Bossa, Bonasera, Cafarella, Famà. All.: Zeman

Arbitro: Andreano di Prato 6

Note: temperatura bassa, spettatori 1.700 circa. Ammoniti: Mauceri, Saverino, Crucitti, Ott Vale e Sicignano. Calci d’angolo 3 - 1.

