Australian Open, il messinese Fausto Tabacco eliminato nel torneo juniores

Si ferma al primo turno del tabellone principale del torneo juniores la corsa del messinese Fausto Tabacco agli Australian Open. Il diciassettenne portacolori del Circolo del Tennis e della Vela, dopo aver superato le qualificazioni battendo Paveska e Huang, si è arreso al francese Timo Legout ritirandosi sotto 6-1 5-2 nel punteggio.

Terminata la lunga trasferta, Tabacco è pronto a fare ritorno in Italia per riprendere la preparazione. L'obiettivo è partecipare ai principali tornei juniores per poi puntare agli internazionali senior da 15 e 25.000 euro attraverso i quali costruirsi una classifica internazionale solida.

Il fratello di Fausto, Giorgio Tabacco, invece sta giocando tornei Itf junior in Tunisia. Nel primo ha perso al terzo set dal belga, numero 5 del tabellone, Pierre Yves Bailly per 6-2, 3-6, 6-3 che, senza perdere più un set, è arrivato e deve giocare le semifinali del torneo.

