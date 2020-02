L'Fc Messina gioca bene ma il Palermo vince

Si interrompe in casa della capolista la serie utile dell’Fc Messina. Una battuta d’arresto amara per la formazione di Gabriele che ha giocato a viso aperto e soprattutto nel primo tempo ha creato non pochi grattacapi ai rosanero. Ha deciso una doppietta dell’esperto Sforzini: un gol per tempo, ma in mezzo tanto Fc Messina.

Il Palermo ha schierato il previsto 4-3-3, mentre Gabriele ha confermato per il 4-4-2, con Dambros preferito inizialmente al rientrante Carbonaro.

Prima dell’inizio il “Barbera” ha ricordato Kobe Bryant. Subito sono stati i messinesi a prendere in mano le redini approfittando di un Palermo sonnolento. Dambros ha più volte impensierito Pelagotti. Poi la rete di sforzini contestata dai giallorossi. Lo stesso attaccante ha chiuso in conti al 90'.

Prima frazione dominata dai giallorossi fino al vantaggio di Sforzini. Il raddoppio rosanero al 90'. La squadra messinese tiene la terza posizione in classifica

Palermo 2 Fc Messina 0

Marcatori: 35’ pt e 45' st Sforzini

Palermo: Pelagotti 6,5 ; Accardi 5,5, Peretti 6,5, Lancini 6, Crivello 5,5 (42’ st Mauri sv); Langella 6, Martin 6, Kraja 5,5 (10’ st Ambro 5,5); Felici 5,5 (11’ st Silipo 6), Sforzini 7, Floriano 5,5 (28’ st Ficarrotta 6,5). All.: Pergolizzi

Fc Messina: Marone 6; Casella 6 (40’ st Miele sv), D. Marchetti 6,5, Fissore 5,5 (1’ st Carbonaro 6), Brunetti 6; Correnti 6, A. Marchetti 5,5 (43’ st Geran sv), Giuffrida 6, Bevis 6,5; Coria 6,5, Dambros 6,5 (23’ st Quitadamo 5,5). All.: Gabriele

Arbitro: Di Francesco di Ostia Lido

Note: ammoniti Accardi, Sforzini, Brunetti e D. Marchetti per gioco scorretto, spettatori paganti 16.998, angoli: 4-1 per l’Fc Messina.

