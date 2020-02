Motocross, Cairoli è pronto a tornare in gara: "Domani sarà dura"

Toni Cairoli è pronto a tornare in gara dopo i lunghi otto mesi di stop forzato a causa dell’infortunio alla spalla destra patito nel GP di Lettonia a Kegums. Il nove volte campione del mondo sarà al via dell’ultimo round degli Internazionali d’Italia che assegnerà i titoli italiani delle classi MX1, MX2 e 125cc, domani a Mantova.

"Sto benino, l'infortunio è stato molto grave, sono ancora in fase di recupero per quanto riguarda al mobilità della spalla, ci vogliono 6-7 mesi perchè torni a posto, ecco perchè ho saltato le prime 2 gare degli Internazionali, qui a Mantova però volevo esserci. Sarà un test importante, mi serve per vedere alcune cose in vista dell’inizio del mondiale, il 1 marzo in Gran Bretagna" racconta il campione pattese che riferisce di non essere ancora al massimo della forma.

"Penso di essere al 60-65%. Il medico mi ha detto che sarebbe stato un lungo recupero, ma credevo che sarei riuscito ad accorciare i tempi. Invece non è stato così. La gara di domani sarà dura, i miglioramenti saranno lenti". "L'adreanalina dei primi giri, la partenza. Non sarà facile domani tornare dietro al cancelletto e trovare gli automatismi. Servirà qualche gara e solo dopo dovrei tornare al top" rivela Cairoli che con 89 GP vinti e 9 mondiali conquistati è il secondo crossista più vincente di sempre dopo Stefan Everts.

"A causa dell’infortunio non ho tutta questa pressione addosso quest’anno sono più rilassato rispetto al passato. Non mi sono posto ancora alcun traguardo. So che verso metà stagione sarò al top e inizierò a divertirmi di nuovo".

