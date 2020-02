L'Fc Messina domina il Nola, spreca tanto e vince 2-0: a segno Fissore e Carbonaro

Gara dominata, a tratti anche spettacolare, con una serie interminabile di occasioni. Ma quanta difficoltà per l’Fc Messina mettere la palla in rete. Ci riescono Fissore poco prima della mezzora sugli sviluppi di un corner, e Carbonaro al 25' della ripresa ribadendo in rete una respinta corta del portiere sul calcio di rigore dello stesso attaccante peloritano si era fatto parare.

L'Fc Messina, al terzo posto, ora resta da solo distanziando proprio il Giugliano che affronterà in trasferta domenica prossima.

IL TABELLINO

Fc Messina: Marone sv; Casella 7, Quitadamo 7, Fissore 7, Brunetti 7 (dal 47′ s.t. Santapaola); Bevis 6.5 (dal 40′ s.t. Aprile), Marchetti 6.5, Giuffrida 6.5, Correnti 7 (dal 35′ s.t. Falco sv); Coria 6 (dal 16′ s.t. Melillo 6); Carbonaro 6.5 (dal 31′ s.t. Dambros sv). All. Gabriele. 6.5

Nola: Capasso 5; Reale 5 (dal 23′ s.t. Sannia S. 5), Mileto 5, Sannia A. 5 (dal 23′ s.t. Gargiulo 5); Calise 5 (dal 34′ s.t. Marigliano), Cardone 5.5, Cavaliere 5.5, Guarro 5; Faella 5 (dal 31′ s.t. Coppola), Maggio 5, Giliberti 5 (dal 23′ s.t. Andrulli 5). All. Baldassarre 5 (Esposito squalificato).

Marcatori: 29′ p.t. Fissore 25′ s.t. Carbonaro

Arbitro: Maria Caputi di Livorno 7. Note: 500 spettatori circa Ammoniti Reale, Alessandro Marchetti. Angoli 12-1. Recupero 1′ e 4′.

