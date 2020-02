Nuovo passo falso per l'Acr Messina, il Marsala vince in casa 1-0

Un'altra figuraccia per i biancoscudati. Ha vinto la squadra che aveva più bisogno di punti, cioè il Marsala impelagato in zona play-out, mentre l'Acr Messina non è riuscito a riscattare la sconfitta interna di domenica scorsa contro il Marina di Ragusa.

Il gol-vittoria a metà primo tempo di Maiorano. Malissimo i ragazzi di Zeman, che con questa sconfitta vedono ormai allontanarsi definitivamente l'obiettivo-playoff.

IL TABELLINO

Marsala: Russo 6; Lo Cascio 6, Scoppetta 6,5, Monteleone 6, Rizzo 6; La Vardera 6,5, Ferchichi 6,5, Candiano 7, Castrovilli 6,5 (40' s.t. Gallo s.v.); Mascari 6 (18' s.t. Federico 6), Maiorano 7. A disp.: Giordano, Loiacono, Giambanco, Lorefice, Di Chiara, Celesia, Inzoudine. All. Nicola Terranova.

Acr Messina: Avella 6; De Meio 6 (28' s.t.' Bonasera 6) , Bruno 6, Emiliano 6, Fragapane 6 (41' s.t. Famà s.v.); Saverino 6, Lavrendi 6,5, Cristiani 6 (16' s.t. Danza 6, 50' s.t. Sampietro s.v.); Arcidiacono 7, Rossetti 6, Manfrè Cataldi 6 (28' s.t. Buono 6). A disp.: Pozzi, Cinquegrana. Vuolo, Barbera. All. Karel Zeman.

Marcatore: 21' p.t. Maiorano

Arbitro: Pezzopane di L'Aquila. Note – Ammoniti: Scoppetta, Candiano, De Meio, Bruno, Celesia. Angoli: 10-1 per l'Acr Messina. Recuperi 1' p.t. 6' s.t. Spettatori 600 circa.

