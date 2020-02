Caos Acr Messina, accettate le dimissioni di Zeman: squadra affidata a Spada

Karel Zeman non è più l'allenatore dell'Acr Messina. Il tecnico figlio d'arte si è dimesso dall'incarico dopo aver disertato i due allenamenti previsti nella giornata di oggi e diretti dall'allenatore della Juniores, Giuseppe Spada. La società ha accettato le dimissioni presentate dal tecnico.

Il presidente Pietro Sciotto, "rammaricato per tale decisione, - si legge in un comunicato emesso in serata - ringrazia il mister e il suo staff per l’impegno e la professionalità dimostrata in questi mesi e gli augura un buon proseguimento di carriera".

Alla base della decisione incomprensioni con la proprietà e un modus operandi mai apprezzato dal tecnico la cui avventura in giallorosso ha sfiorato i cento giorni. Negli ultimi giorni il malcontento per il rendimento della squadra e le problematiche quotidiane (campi di allenamento, stipendi in ritardo) hanno spinto Zeman a rassegnare le dimissioni.

Probabilmente domani si conoscerà il nome del successore, il quarto tecnico stagionale dopo Cazzarò, Rando e, appunto, Karel Zeman.

