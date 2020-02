Acr Messina, Andrea Pensabene nuovo allenatore: prende il posto di Zeman jr

L’Acr Messina ha messo sotto contratto l'allenatore Andrea Pensabene che prende il posto del dimissionario Karel Zeman. Originario di Palermo, classe 1958, ha iniziato la sua lunga carriera da tecnico nel 1994 nel settore giovanile rosanero, prima dell’arrivo al Trapani in serie C2, campionato disputato anche alla guida dell’Igea Virtus, mentre in serie C1 ha allenato Gela, Martina Franca e Manfredonia e la Paganese in Lega Pro.

Pensabene, che all’inizio della stagione 2011/2012 è stato legato al club peloritano, vanta anche numerose esperienze in serie D con Pergocrema, Sciacca, Milazzo, Sapri, Trani, Turris e con Isernia ed Ebolitana, con le quali ha vinto il campionato. Nelle ultime stagioni, invece, il neo tecnico giallorosso ha allenato Parmonval, Atletico Campofranco, Città di Scordia e Paternò in Eccellenza.

Nel suo staff anche il vice e preparatore atletico Giuseppe La Spada, mentre resta confermato Giovanni Baviera nel ruolo di preparatore dei portieri.

