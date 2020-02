L'Acr Messina ritrova la vittoria nel silenzio del Franco Scoglio, battuta la Cittanovese

La "prima" di Andrea Pensabene porta in dote tre punti a un'Acr Messina che nel deserto del "Franco Scoglio" - minimo stagionale di presenze e tifo organizzato rimasto in silenzio - stende con un gol per tempo la Cittanovese.

Ambiente ormai in perenne contestazione nei confronti della società, ma quantomeno la squadra ha reagito al terzo cambio tecnico della stagione con una prestazione grintosa ma nel complesso qualitativamente insufficiente.

Rossetti con la complicità di Latella sblocca il punteggio nel primo tempo, Rossetti sfrutta allo scadere una ripartenza di Arcidiacono e fissa il 2-0.

Debutto vincente per Pensabene, gli highlights di Acr Messina-Cittanovese

TABELLINO

ACR MESSINA-CITTANOVESE 2-0

MARCATORI: 13' pt Rossetti, 45' st Manfré.

ACR MESSINA: Avella 6; De Meio 6, Bruno 6, Emiliano 6, Barbera 6 (36' st Saverino sv); Buono 5.5 (22' st Manfré 6.5), Danza 6 (37' st Cristiani sv), Lavrendi 6.5 (50' st Fragapane sv); Crucitti 5,5, Rossetti 6.5 (41' st Ungaro sv), Arcidiacono 6 (A disp.: Pozzi, Vuolo, Puglisi, Bossa). All. Pensabene.

CITTANOVESE: Latella 5; Cordova 5.5, Cianci 5.5 (12' st Mazzone 5.5), Costa 5.5 (1' st Djwomoadusa 5.5); Lavilla 5.5, Giaimo 6, Sessa 6 (31' st Cataldi sv), Amato 5.5 (12' st Neri 6), Paviglianiti 5.5; Kacorri 5 (22' st Biondo sv), Tripicchio 6. (A disp.: Pellegrino, Bruno, Spanò, Gioia). All. Ferraro.

ARBITRO Ilaria Bianchin di Terni 6

NOTE: ammoniti Buono per l'Acr Messina e Cordova per la Cittanovese. Angoli 8-3. Recupero 1' pt e 6' st. Spettatori 300 circa.

