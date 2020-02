Troppi errori per l'Fc Messina, a Giugliano vincono i campani 1-0

Non è bastato un ottimo primo tempo e un rigore parato nella ripresa all’FC Messina (finito in dieci) per lasciare la terra ferma almeno con un punto. Al De Cristofaro, per la squadra di Gabriele è arrivata la terza sconfitta stagionale in trasferta, dopo quelle patite contro Cittanovese e Palermo.

Due gli episodi chiave nella ripresa: il rigore per i campani calciato da Esposito e respinto da Marone e, al minuto 87, il gol-vittoria di Orefice con una giocata superba dal limite.

IL TABELLINO

GIUGLIANO (4-3-1-2): Mola 6; D’Ausilio 6, Impagliazzo 6. 5, Di Girolamo 6, Carbonaro 6 (33' st Filogamo sv); Micillo 6.5, Liccardo 6, Tarascio 6.5; Logoluso 6; Orefice 5.5, Esposito 6. A disp.: Simoncelli, D’Angelo, Mennella, Del Prete, Miranda, Dell’Aria, Dublino, La Ferrara. All.: Agovino 6

FC MESSINA (4-4-2): Marone 7; Casella 7, Fissore 6, Quitadamo 6, Brunetti 6 (14' st Miele 6); Bevis 7, Giuffrida 6.5, A. Marchetti 6.5, Correnti 6 (38' st Falco sv); Coria 6 (9' st Melillo 6), Carbonaro 6 (32' st Dambros sv) A disp.: Aiello, Aprile, D. Marchetti, Gnicewicz, Camara, Benoit, Geran. All.: Gabriele 6

ARBITRO: De Vincentis di Taranto 6

NOTE: spettatori 500 circa. Al 18’ st Esposito (G) ha fallito un calcio di rigore (parato). Espulso: al 37’ st Marchetti (M) per doppia ammonizione. Ammoniti: Micillo (G), Quitadamo (M), Impagliazzo (G), Esposito (G). Angoli: 5-2 per l’FC Messina. Rec.: 3' pt, 5' st. Di Tommaso Lupoli.

