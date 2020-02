Fc Messina-Savoia si gioca domenica alle 15, vietata la trasferta ai tifosi campani

L'Fc Messina comunica che sono in vendita i biglietti per assistere alla gara con il Savoia, in programma domenica 23 febbraio allo stadio “Franco Scoglio” e valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie D.

La Lega Nazionale Dilettanti (Lnd) ha comunicato la variazione di orario per il fischio d'inizio della partita, posticipato alle 15. L'Osservatorio Nazionale del Ministero dell'Interno ha classificato il match Fc Messina-Savoia tra quelli connotati da alti profili di rischio, pertanto è stato imposto il divieto di trasferta ai tifosi campani.

© Riproduzione riservata