Impresa dell'Fc Messina, in 9 batte il Savoia e si riprende il terzo posto

Un'impresa, non si può definire altrimenti quella compiuta questo pomeriggio al Franco Scoglio dall'Fc Messina. Contro un Savoia che ha dominato per tutto il primo tempo, i giallorossi nella ripresa sono rimasti prima in 10 (espulso Fissore per somma di ammonizioni) e dopo in 9 (rosso diretto per Carbonaro).

Come se non bastasse, anche Domenico Marchetti, infortunato alla spalla, (a fine gara trasportato in ospedale per accertamenti) ma prezioso al centro della difesa e quindi stoicamente rimasto in campo. Ci si attendeva il forcing del Savoia voglioso di portarsi a casa i tre punti ed invece l'Fc Messina ha confezionato un'impresa di quelle destinate ad entrare nella storia.

All'86' Gnicewicz, (in campo dopo l’espulsione di Fissore per il conseguente spostamento al centro di Quitadamo) intercetta un pallone sulla sinistra e si invola nella metà campo avversaria. Non lo prende nessuno ed arriva al limite dell’area campana, mentre Dambros lo segue più accentrato. L'argentino lo vede e lo serve al limite, poi il brasiliano appena dentro l'area viene travolto. È rigore che lo stesso Dambros trasforma regalando tre punti d'oro e di nuovo il terzo posto in classifica.

L'Fc Messina stende il Savoia, gli highlights della prestigiosa vittoria

TABELLINO

FC MESSINA-SAVOIA 1-0

Marcatore: 41’ st Dambros (rig)

Fc Messina: Marone 7; Casella 7, Fissore 5,5, Marchetti 7,5, Quitadamo 7,5; Bevis 6 (23′ s.t. Dambros 7), Giuffrida 7, Miele 6 (23′ s.t. Gnicewicz 7), Correnti 7,5 (48′ s.t. Camara sv); Melillo 6 (6′ s.t. Coria 6); Carbonaro 5,5. All. Gabriele 7.

Savoia: Coppola 5,5; Dionisi 5, Guastamacchia 5 (31′ s.t. Cerone), Poziello 5; Rondinella 6, Tascone 5,5 (42′ s.t. Bozzaotre sv), Gatto 5,5, Osuji 6 (32′ s.t. Chironi sv), Oyewale 5 ; Scalzone 5, De Vena 5,5 (42′ s.t. Diakité sv) All. Parlato 5,5.

Arbitro: Calzavara di Varese 5

Note: circa 1000 spettatori. Espulsi Fissore al 18′, Carbonaro al 25′, Oyewale al 40’s.t. Ammoniti Guastamacchia, Dionisi, Fissore, Correnti. Angoli: 2-3. Recupero 3′ e 7′.

