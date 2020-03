Pareggio a reti inviolate tra Acireale e Fc Messina

Polveri bagnate tra Acireale ed FC Messina, inevitabile il pareggio a reti inviolate che, alla fine, punisce gli ospiti, considerato che sono stati loro a cercare con maggiore convinzione la via del gol. Gli acesi, in effetti, sono apparsi un tantino sottotono, merito anche dei peloritani che, a giudizio unanime, si sono rivelati la squadra migliore tra quelle viste all’opera al “Tupparello” durante la stagione in corso. Nel primo tempo palo di Dambros, i giallorossi scivolano al quarto posto.

ACIREALE - FC MESSINA 0 - 0

ACIREALE: Pitarresi 7,5, Cannino 6, Silvestri 6, Ba 6, Sicignano 6, Orlando 6,5, Savanarola 6, Mauceri 6 (25’ st Sidibe 6), De Felice 6 (18’ st Raucci 6), Arena 6 (48’ st Barcio sv), Ouattara 6 (35’ st Dynel sv). A disp.: Salluzzo, Mansueto, Lo Presti, Arena, Barbagallo. All.: Pagana

FC MESSINA: Marone 6, Giuffrida 6,5, D. Marchetti 6,5, Melillo 7 (34’ st Geran sv), A. Marchetti 6,5, Quitadamo 6,5, Casella 6, Brunetti 6,5, Correnti 7 (40’ st Gnicewicz sv), Coria 6,5, Dambros 6,5. A disp.: Aiello, Aprile, Gille, Bevis, Miele, Santapaola, Camara. All.: Gabriele

Arbitro: Lingamoorthy di Genova 6,5.

Note: temperatura mite, spettatori 2.500 circa, oltre un paio di centinaia i sostenitori ospiti. Ammonito Giuffrida. Prima del via consegnata una targa a Paolo Moncado, centrocampista acese nella seconda metà degli Anni 80. Angoli: 3-7. Recupero: 2’ e 4’.

