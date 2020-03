Fc e Acr Messina, sedute in autonomia e whatsapp per condividerle

Anche Acr e Fc Messina hanno deciso di prolungare lo stop alle attività di allenamento nel rispetto delle normative sanitarie di prevenzione relative al diffondersi del Coronavirus. In un momento così delicato per la comunità intera, sono tanti i club che, di ora in ora, stanno comunicando ufficialmente il rinvio delle sedute di lavoro collettive.

I due club dello Stretto, inizialmente, avevano decretato la sospensione al training per la scorsa settimana procrastinando ogni decisione in questi giorni.

L'edizione integrale dell'articolo è disponibile sull'edizione cartacea della Gazzetta del Sud - edizione di Messina.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE