Gabriele "riunisce" l'Fc Messina: «Stare insieme è fondamentale»

Il naso fuori di casa lo ha messo solo per la scossa di terremoto che due notti fa è stata avvertita anche nel lametino. Le lunghe giornate di stop di tutti i campionati anche l'allenatore dell'Fc Messina Ernesto Gabriele le trascorre nella sua abitazione, con moglie e due figli, di Lamezia Terme.

Ma di cose da fare dice di averne tante e, tra queste, trova il modo di intrattenere i suoi calciatori producendo dei video che sintetizzano l'attività dei primi sette mesi della stagione.

Tre giorni fa ha montato delle sequenze di foto e filmati su una base musicale che Carbonaro e compagni hanno gradito molto «Oltre alla passione per la tecnologia, emerge il mio lavoro di grafico, un impegno che per 20 anni circa ho alternato con il calcio quando ancora giocavo e che da circa cinque anni ho messo da parte per dedicarmi esclusivamente ad allenare».

L'articolo completo nell'edizione odierna di Messina della Gazzetta del Sud.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE