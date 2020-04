L'Fc Messina non sfugge alla crisi, Santoro: "Ma il progetto sarà portato avanti"

Se dal punto di vista sanitario la situazione, che in questi giorni dovrebbe far registrare il picco, seppur lentamente dovrebbe (almeno stando alle previsioni degli esperti dell'Oms), avviarsi a un ritorno alla normalità. Per quanto concerne il calcio, la luce in fondo al tunnel è ancora lontana e non si intravede alcuno spiraglio. Una situazione di stallo inaspettata che ha spiazzato il mondo economico e di conseguenza anche lo sport.

Tra le “vittime” di riflesso di questa pandemia, le società di calcio, e se i grossi club cominciano ad evidenziare delle crepe strutturali dal punto di vista economico, non osiamo immaginare, quali ripercussioni stia avendo il Covid-19 in seno alle società, cosiddette minori. Lo abbiamo chiesto all'amministratore delegato dell'Fc Messina l'avvocato Carmelo Santoro: «È un autentico tsunami che non ha risparmiato nessuno. È innegabile che le piccole realtà sportive risentano maggiormente sotto l'aspetto economico, ci saranno inevitabilmente conseguenze gravissime e non sappiamo quante società riusciranno a superare questo momento. L'auspicio di tutti è quello che il Governo centrale e gli organi federali possano porre rimedio a una situazione drammatica».

