Fc Messina, Gabriele ci crede: "La A riparte? Allora anche noi"

Confinato nella sua Lamezia Terme con moglie e figli, il tecnico dell'Fc Messina Ernesto Gabriele impiega gran parte della giornata studiando nuovi schemi e visionando, oltre che le clip preparate dal match-analyst Costantino, le gare giocate, soprattutto quelle perse (quella col Palermo ancora non lo fa dormire, ndc), e non vede l'ora di ripartire per farli applicare ai suoi ragazzi.

Ci sono i margini per poter far ripartire anche i campionati dilettantistici?

«Se dovesse ripartire la Serie A è giusto che ripartano anche i tornei minori. Guai se non fosse così. Sarebbe come dare la possibilità alle grandi catene di distribuzione di lavorare e chiudere le piccole botteghe».

