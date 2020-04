Fc Messina, Arena parla chiaro: "Sarebbe un campionato falsato"

Sono giorni cruciali per i vertici del calcio; non è del tutto infondata, infatti, l'ipotesi che si possa tornare a giocare per completare la stagione. Il presidente dell'Fc Messina, Rocco Arena, ha le idee chiare al riguardo.

Sembra esserci uno spiraglio per tornare a giocare anche se probabilmente bisognerà attendere almeno un altro mese e mezzo…

"Ne discuto spesso con i miei collaboratori, ritengo che in ogni caso sarebbe un campionato falsato, siamo fermi da troppo tempo i calciatori sono a casa, sarebbe come ripartire da zero".

