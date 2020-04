Fc Messina, Correnti... nello Stretto: "Questa è una piazza importante"

È uno dei ragazzi più promettenti dell'ottimo parco under dell'Fc Messina. Tra i primi ad essere messi sotto contratto dal direttore sportivo Morello. Diciannove anni compiuti il 24 febbraio scorso, Riccardo Correnti, palermitano di Misilmeri (comune a una ventina di chilometri dal capoluogo siciliano), un diploma in ragioneria, cresciuto nelle giovanili del Palermo, è approdato in riva allo Stretto con una gran voglia di mettersi in mostra.

l tuo futuro è legato anche per la prossima stagione all'Fc Messina?

"Messina è una grande piazza sicuramente non merita questa categoria, questa esperienza in riva allo Stretto per me è stata importantissima, era il primo anno che giocavo con i grandi, ma mi è bastato per capire che piazze come Messina ce ne sono poche in queste categorie".

