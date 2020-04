Fc Messina, il dottor Mento: per noi impossibile rispettare il protocollo chiesto dalla A

Giornata importante per il calcio e non solo di serie A, visto che di riflesso tutto il movimento attende con ansia le decisioni che verranno fuori dall'incontro tra il Governo e i vertici federali. Oggi, infatti, la Figc sottoporrà ai ministri della Salute e dello Sport il protocollo medico sanitario sottoscritto da tutte le società.

E l'aspetto medico sanitario è stato l'argomento affrontato nell'ultimo degli appuntamenti sulla pagina Instagram dell'Fc Messina e che ha visto protagonisti il ds Davide Morello e il medico sociale del club, Francesco Mento. Oltre al rammarico per aver interrotto una grande cavalcata dei giallorossi, il dottor Mento ha sottolineato il fatto che ci ritroviamo di fronte ad una situazione epocale.

Per quanto riguarda il virus ha voluto precisare come ancora si conosca ben poco e non ci possono essere "zone sicure". Bisogna studiarlo a lungo e giungere ad una cura con un vaccino, ma questo non potrà accadere nel breve periodo.

