Coria strizza l'occhio all'Fc Messina: "Vorrei restare, mi trovo benissimo"

Il suo tesseramento nel mercato autunnale è stato considerato senza alcun dubbio la classica ciliegina dell'Fc Messina, parliamo dell'argentino Facundo Coria, 33 anni il prossimo 28 maggio, mancino straordinario, grande funambolo del pallone, è approdato in riva allo Stretto con il nomignolo di “El mago” e le sue giocate hanno subito fatto capire che non gli è stato assegnato per puro caso.

Se la stagione si dovesse concludere qui, rimarrai in riva allo Stretto in attesa dell'estate e della ripresa degli allenamenti?

«Il mio desiderio è quello di rimanere ancora in Italia con la mia famiglia mi sono trovato benissimo qui e poi ci sono ancora sfide importanti da affrontare e vincere qui a Messina”.

