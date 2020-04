Ferrante proietta l'Fc Messina: "In serie C prevedo molte defezioni"

Rocco Arena e Marco Ferrante fra aneddoti, speranze, sogni e voglia di ricominciare. Il tardo pomeriggio di una domenica in pieno coronavirus, l'Fc Messina lo vive ascoltando e partecipando alla diretta social fra il presidente Rocco Arena e il direttore generale dei giallorossi Marco Ferrante. Con il trascorrere delle giornate il ritorno sul rettangolo di gioco per completare il campionato e, quindi, ufficializzare la classifica con tanto di promozioni e retrocessioni scaturite dal campo diventa sempre più difficile, specialmente nell'ambito dei dilettanti. Soprattutto se la Lega Pro riuscirà a far valere le proprie ragioni e a chiudere anzitempo la stagione. E, a proposito di Lega Pro, è il dg Marco Ferrante a prendere la parola e a lanciare una ventata di ottimismo.

«A mio parere - ha detto l'ex bomber del Torino - ci sono molte possibilità che l'anno prossimo si possa disputare un campionato diverso. Credo che abbiamo tutti i numeri per essere ripescati e, da quel che sento in giro, non so quanti club di terza serie, purtroppo, riusciranno a farsi trovare pronti per ottenere l'iscrizione. Vedremo cosa accadrà, ma secondo me la serie C potrebbe non essere un miraggio».

