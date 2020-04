Messina, Alberto Tomba ha la Sicilia nel cuore: "Non vedo l'ora di tornare"

Sono tanti gli italiani che, in queste settimane, si stanno chiedendo quando potranno tornare in vacanza in Sicilia. Tra questi, c'è anche il grande Alberto Tomba. L'ex sciatore, noto in tutto il mondo con il soprannome “Tomba la Bomba” per il suo stile aggressivo in pista e per il suo carattere estroverso, è stato uno dei più importanti protagonisti dello sci alpino dal 1986 al 1998, in particolare nelle specialità dello slalom gigante e dello slalom speciale.

Tomba, 54 anni, oggi vive a Bologna e la Sicilia è nel suo cuore: "Vivo in collina, a Bologna, e qui la situazione è più tranquilla, ma sono state settimane durissime. In città ci sono stati tanti contagi e tante vittime a causa della pandemia da coronavirus. Non vedo l'ora che questa emergenza sia solo un brutto ricordo. Spero di poter tornare presto in Sicilia, ma naturalmente alle vacanze bisognerà pensare quando tutto questo sarà finito e si potrà farlo in sicurezza".

E ancora: "Messina è nel mio cuore, adoro il mare delle Isole Eolie e quello di Gioiosa Marea, dove ho tanti affetti tra i quali il mio amico Francesco Marino che mi ha fatto scoprire le bellezze della provincia messinese. Tomba, infatti, è stato spesso in Sicilia per lavoro, ma anche in vacanza: "Ho partecipato ad alcuni eventi sull'Isola - racconta -. I miei ricordi siciliani risalgono anche ai tempi in cui molti fans mi seguivano dappertutto".

L'articolo completo sulla Gazzetta del Sud, edizione di Messina

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE