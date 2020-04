Fc Messina, Fissore non molla: "Mi alleno per tornare a giocare"

Allenamenti individuali, collegamenti in chat con compagni di squadra e staff tecnico, ma anche uno sguardo alle vicende extracalcistiche da cui dipenderà il futuro del campionato.

Questo, più o meno, il ritmo delle giornate vissute anche dai calciatori dell'Fc Messina ai tempi del coronavirus. Un “andamento lento” in attesa di giorni migliori, che i giallorossi vivono con grande professionalità.

"Sono a casa mia, in campagna, per cui riesco ad allenarmi tranquillamente - dichiara Matteo Fissore - anche la strada davanti casa è poco trafficata, e quindi riesco a svolgere tutti gli esercizi che quotidianamente il prof. Dascola invia al gruppo. Cerco di essere sempre sul pezzo, in attesa che si possa riprendere a giocare".

