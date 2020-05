Arena rilancia il progetto Fc Messina: "D o C faremo una grande squadra"

Chiuso nella sua casa di Alicante il presidente dell'Fc Messina Rocco Arena vive questi ultimi giorni (spera) da “esiliato” in attesa di poter ritornare a gestire le sue attività lavorative in Italia in piena libertà. Segue le dirette sui social e si tiene in contatto giornalmente con i suoi più stretti collaboratori.

Ieri altra riunione del CdA, l'argomento del giorno il bando sugli stadi o la programmazione per la prossima stagione?

"Abbiamo stabilito che da oggi saranno stilate due ipotesi di budget per la prossima stagione sia che si tratti di Lega Pro o di Serie D. In entrambi i casi sarà allestita una “rosa” importante che se dovesse essere ancora in D non dovrà avere alcuna difficoltà a vincere il campionato".

L'edizione integrale dell'articolo è disponibile sull'edizione cartacea della Gazzetta del Sud - edizione di Messina.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE