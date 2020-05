Messina Fc, squadra attende il ritorno in campo. Aiello: "Io per ora studio…"

L'Fc Messina guarderà con particolare interesse a venerdì, consapevole di avere sia un piano A in caso di ripescaggio e un piano B in caso di nuovo torneo in Serie D. Prosegue, intanto, il periodo di allenamenti individuali che i giocatori di mister Ernesto Gabriele stanno svolgendo, nonostante il rompete le righe stia per arrivare. Il giovane portiere Jacopo Aiello sta trascorrendo nella sua Lecco questo periodo di riposo forzato. «La Lombardia come tutti sapete - ha detto l'estremo difensore giallorosso classe '99 - è stata la regione più colpita dalla pandemia. Adesso, piano piano i dati sono più confortanti e speriamo di venirne a capo il prima possibile, ma la paura è sempre tanta. Serve senso di responsabilità in questa fase due. Io ero rientrato qui pensando di dover rimanere solo qualche giorno per poi tornare a Messina, ma subito dopo le varie restrizioni mi hanno imposto la “quarantena” a Lecco».

Come hai trascorso questo lungo e drammatico periodo in Lombardia?

«Periodo davvero terribile, credetemi. Personalmente ho adottato tutte le precauzioni del caso e, oltre ad allenarmi, ne ho approfittato per studiare e preparare nel migliore dei modi un esame all'università, sono iscritto al corso di laurea in Biologia, che sosterrò proprio giovedì. Speriamo di poter guardare al futuro con maggiore ottimismo dopo questa fase 2».

L'articolo completo sulla Gazzetta del Sud, edizione di Messina

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE