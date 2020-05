Fc Messina, l'under Brunetti: "In caso di D, saremo l'ammazza campionato"

In attesa di sapere quali decisioni prenderanno i vertici federali (bisognerà attendere ancora la prossima settimana), proviamo a conoscere un po' meglio i giovani calciatori dell'Fc Messina che si sono messi in luce quest'anno. Iniziando dall'unico tra gli under a non essere di proprietà della società peloritana.

Angelo Brunetti, palermitano, alla soglia dei vent'anni (li compirà il prossimo 18 maggio) è cresciuto nelle giovanili della società Calcio Sicilia Palermo.

Su di te si sono posati gli occhi di molte società anche di categoria superiore, rimarresti con l'Fc Messina anche se dovesse rigiocare in serie D?

«Il presidente Arena è una persona ambiziosa e quindi sono convinto che se dovesse restare in serie D allestirà una squadra “ammazza campionato”, un po' come il Bari lo scorso anno».

