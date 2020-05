Nibali, è il momento delle scelte: stagione tutta da riprogrammare

Adesso che l'Unione Ciclistica Internazionale ha ufficializzato il nuovo calendario, per Vincenzo Nibali si avvicina il momento delle scelte decisive.

Non sarà facile per lo Squalo districarsi in un puzzle davvero mal riuscito, costruito attorno e in base alle esigenze di Aso, la società organizzatrice del Tour de France; per Vincenzo si prospettano una serie di scelte razionali, e non soltanto di cuore, a partire dai macroobiettivi fino alle corse di preparazione.

L'edizione integrale dell'articolo è disponibile sull'edizione cartacea della Gazzetta del Sud - edizione di Messina.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE