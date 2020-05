L'Fc Messina non sta a guardare, Cosenza: "In caso di stop, faremo ricorso"

Sulla stagione della Serie D e sul suo futuro restano ancora sospesi tanti interrogativi, nonostante sia ormai questione di giorni per l'ufficializzazione dello stop definitivo. È il momento, quindi, di stilare col vicepresidente Santi Cosenza un bilancio della prima stagione dell'FC Messina targata Arena.

Il prossimo 20 maggio il Consiglio Federale, a mano di clamorose sorprese, decreterà la fine del campionato. Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia, si aspetta una serie di ricorsi. Ne è convinto anche lei?

"Assolutamente, infatti, ci saremo anche noi fra chi presenterà ricorso. Perché per come si era messa la nostra stagione al momento dello stop, se la matematica non è un'opinione… avremmo potuto certamente migliorare la nostra posizione in graduatoria".

